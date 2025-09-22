Fratoianni e Bonelli | Abbiano decenza
17.50 Piazze enormi" per Gaza e "noi stiamo con chi si indigna e non si arrende". Così Bonelli e Fratoianni di Avs. A chi, come la presidente del Consiglio Meloni e il ministro Tajani, "accusa di violenza chi oggi si è mobilitato","vogliamo ricordare che un po' di decenza e dignità consiglierebbe di tacere fino a quando anche il nostro Paese non riconoscerà lo Stato di Palestina,non revocherà l'accordo militare con Israele, chiederà sanzioni contro il governo criminale di Netanyahu e la sospensione trattato di associazione Ue-Israele". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: fratoianni - bonelli
Gli alleati scaricano Matteo Ricci: il M5S cancella l’evento elettorale, Fratoianni e Bonelli s’imboscano in attesa di tempi migliori
L'ultima di Bonelli e Fratoianni: ad Albanese il Nobel per la pace
Compagni tremate, Luxuria sta tornando. Pronta a ricandidarsi per la “gioia” di Bonelli e Fratoianni
Onore a Bonelli, Fratoianni, Grimaldi, Mari e Morgantini, invisi a Israele Che ne pensa il governo italiano di questo stop al visto di ingresso ai parlamentari italiani di Avs e all’ex vicepresidente dell’Europarlamento? La domanda, beninteso, è solo retorica. Infatt - X Vai su X
Israele nega il visto a Fratoianni e Bonelli. VIDEO #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Fratoianni: «Non abbiamo ceduto» - Nicola Fratoianni al termine di una giornata sfinente, ci tiene a far sapere che l’accordo per la candidatura di Antonio Decaro è stato siglato senza abiure ... ilmanifesto.it scrive
Israele nega il visto alla delegazione Avs con Fratoianni e Bonelli: erano stati in Cisgiordania - Il deputato di Avs Angelo Bonelli: «La democrazia di Netanhayu è questa: fermare chi critica la pulizia etnica in corso o uccidere i giornalisti» ... Lo riporta msn.com