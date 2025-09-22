Fratoianni e Bonelli | Abbiano decenza

17.50 Piazze enormi" per Gaza e "noi stiamo con chi si indigna e non si arrende". Così Bonelli e Fratoianni di Avs. A chi, come la presidente del Consiglio Meloni e il ministro Tajani, "accusa di violenza chi oggi si è mobilitato","vogliamo ricordare che un po' di decenza e dignità consiglierebbe di tacere fino a quando anche il nostro Paese non riconoscerà lo Stato di Palestina,non revocherà l'accordo militare con Israele, chiederà sanzioni contro il governo criminale di Netanyahu e la sospensione trattato di associazione Ue-Israele". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it