Fratoianni batte il chiodo fisso della sinistra | Mandiamo a casa Meloni per la dignità dell' Italia

Fratoianni show su La7. Durante l’ultima puntata di In Altre Parole, il programma di approfondimento politico e culturale che va in onda ogni domenica sera, è andato in scena l’ennesimo comizio anti-Meloni. Questa volta il protagonista indiscusso è Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana e alleato di Angelo Bonelli. L’esponente di spicco dell’opposizione ha pensato bene di attaccare su tutti i fronti la premier Giorgia Meloni e il suo intervento si è trasformato in un mix di affermazioni ideologiche e invettive personali che niente hanno a che fare con la normale dialettica politica. Partendo da quello che, evidentemente, rimane l’ultimo e l’unico collante della sinistra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

