Fratelli morti nel dirupo, lo strazio del paese per Vittorio e Valentino.

La Spezia, 22 settembre 2025 – L’intera vallata si è stretta nel dolore per la tragedia che ha colpito la famiglia Mavisini. Non si danno pace i famigliari e conoscenti di Vittorio e Valentino morti insieme sabato precipitando da una scarpata a bordo del fuoristrada sul quale avevano raggiunto la frazione di Pecorara nel territorio di Varese Ligure. Erano titolari di una azienda che si occupa di taglio e vendita della legna e avevano appena concluso un lavoro. Nel pomeriggio avrebbero incontrato un residente della zona per perfezionare l’acquisto di un altro terreno. Vittorio e Valentino erano due grandi lavoratori oltre che molto legati alla comunità e iniziative in particolare quelle della Confraternita di Brugnato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
