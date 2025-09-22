La Spezia, 22 settembre 2025 – L’intera vallata si è stretta nel dolore per la tragedia che ha colpito la famiglia Mavisini. Non si danno pace i famigliari e conoscenti di Vittorio e Valentino morti insieme sabato precipitando da una scarpata a bordo del fuoristrada sul quale avevano raggiunto la frazione di Pecorara nel territorio di Varese Ligure. Erano titolari di una azienda che si occupa di taglio e vendita della legna e avevano appena concluso un lavoro. Nel pomeriggio avrebbero incontrato un residente della zona per perfezionare l’acquisto di un altro terreno. Vittorio e Valentino erano due grandi lavoratori oltre che molto legati alla comunità e iniziative in particolare quelle della Confraternita di Brugnato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fratelli morti nel dirupo, lo strazio del paese per Vittorio e Valentino