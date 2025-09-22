Frassinetti | Contrastiamo dispersione e bullismo la scuola sia un ascensore sociale per tutti

“Oggi sono stata presente a Napoli all’inaugurazione dell’anno scolastico con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Ministro Giuseppe Valditara. È sempre emozionante stare in mezzo a tanti ragazzi e ragazze, ascoltare da vicino le loro voci e i loro sogni, sentirli parlare di come lottare contro il bullismo”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it