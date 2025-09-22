Frane e allagamenti nubifragi colpiscono la Lombardia Interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione – Video

Intensi nubifragi stanno colpendo la Lombardia. Sono già oltre settanta, dall’inizio della perturbazione, gli interventi in tutta la regione dei vigili del fuoco, che restano impegnati nella gestione delle emergenze e la messa in sicurezza delle aree colpite. A Turate, in provincia di Como, i vigili del fuoco hanno soccorso un automobilista rimasto bloccato all’interno della propria auto in un sottopasso allagato. Una frana in località Villaggio Montelago, nel comune di Brusimpiano (Varese), ha causato la chiusura della strada statale di Porto Ceresio, mentre a Laveno Ponte Tresa, in provincia di Varese, sono segnalate criticità in alcune strade a causa dell’esondazione di un torrente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Frane e allagamenti, nubifragi colpiscono la Lombardia. Interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione – Video

