Frane e allagamenti Il maltempo sta colpendo tutto il Nord

AGI - Una perturbazione atlantica in arrivo dalla Francia ha investito il Nord-Ovest, portando forti piogge e disagi. Il maltempo si estenderà ancora nelle prossime ore a gran parte del Settentrione, soprattutto verso Est, e alle regioni centrali tirreniche. Entro la sera piogge e temporali in arrivo anche su Sardegna. Insomma, dopo un weekend dal sapore estivo ecco che l'ultima settimana di settembre porta un peggioramento delle condizioni meteo con annesso calo termico. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano la circolazione depressionaria isolarsi sull'Europa centrale, portando nei prossimi giorni maltempo a più riprese sulla nostra Penisola. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Frane e allagamenti. Il maltempo sta colpendo tutto il Nord

PROTEZIONE CIVILE CAMPANIA: ALLERTA METEO GIALLA PER TEMPORALI ? ATTENZIONE A DISSESTO IDROGEOLOGICO: POSSIBILI ALLAGAMENTI E FRANE Dalle ore 10:00 di Domani Giovedì 3Ottobre Alle ore 10:00 di Venerdì 4 Ottobre

#intanto Lombardia, oltre 150 interventi per maltempo: frane, allagamenti e alberi caduti

