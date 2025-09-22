Francia, il politico cattolico beccato con un escort boy e il sindaco che voleva ricattarlo con soldi pubblici.

Un escort boy, una telecamera nascosta e un’accusa di ricatto. Sono questi gli ingredienti di un processo che partirà oggi in Francia. E che vede alla sbarra il sindaco di Saint-Etienne Gaël Perdriau, 53 anni, espulso dal partito di destra Les Républicains. Il quale, secondo l’accusa, avrebbe usato fondi pubblici per finanziare un video che mostrava un rivale politico mentre si accompagnava con un prostituto. I reati contestati a lui e ad alcuni suoi stretti collaboratori sono ricatto, associazione a delinquere e appropriazione indebita di fondi pubblici. Sesso, bugie e sextapes. Lui ha parlato con l’ Afp per professare la sua innocenza: «Devo liberarmi di questa spada di Damocle» prima delle elezioni del marzo 2026. 🔗 Leggi su Open.online