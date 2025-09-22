Francia il politico cattolico beccato con un escort boy e il sindaco che voleva ricattarlo con soldi pubblici
Un escort boy, una telecamera nascosta e un’accusa di ricatto. Sono questi gli ingredienti di un processo che partirà oggi in Francia. E che vede alla sbarra il sindaco di Saint-Etienne Gaël Perdriau, 53 anni, espulso dal partito di destra Les Républicains. Il quale, secondo l’accusa, avrebbe usato fondi pubblici per finanziare un video che mostrava un rivale politico mentre si accompagnava con un prostituto. I reati contestati a lui e ad alcuni suoi stretti collaboratori sono ricatto, associazione a delinquere e appropriazione indebita di fondi pubblici. Sesso, bugie e sextapes. Lui ha parlato con l’ Afp per professare la sua innocenza: «Devo liberarmi di questa spada di Damocle» prima delle elezioni del marzo 2026. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: francia - politico
Marion Le Pen: “Mi ispiro a Giorgia Meloni e sogno per la Francia un modello politico come quello italiano”
Francia, il flirt (politico) in diretta tv tra il leader dei Socialisti e quella dei Verdi: «La amo» – Il video
Caos politico in Francia, Bayrou verso la sfiducia: Macron ha ordinato alla coalizione di governo di lavorare con i Socialisti
La Francia di Emmanuel Macron sta facendo fronte comune coi Paesi del gruppo Visegrad e con l’Italia di Giorgia Meloni per rimandare la scelta dei nuovi target climatici europei. La notizia non è del tutto nuova, ma un articolo pubblicato ieri da Politico Europ - X Vai su X
Francia nel caos politico: Emmanuel Macron ha nominato Sébastien Lecornu nuovo primo ministro dopo la caduta del Governo Bayrou. A soli 39 anni, Lecornu dovrà affrontare la sfida decisiva del bilancio 2026, in un Parlamento senza maggioranza e c - facebook.com Vai su Facebook
Francia, il politico cattolico beccato con un escort boy e il sindaco che voleva ricattarlo con soldi pubblici.
Francia, il politico cattolico beccato con un escort boy e il sindaco che voleva ricattarlo con soldi pubblici - Oggi comincia il processo per Gaël Perdriau, 53 anni, espulso dal partito di destra Les Républicains. Riporta msn.com