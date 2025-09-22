Francia il politico cattolico beccato con un escort boy e il sindaco che voleva ricattarlo con soldi pubblici

Open.online | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un escort boy, una telecamera nascosta e un’accusa di ricatto. Sono questi gli ingredienti di un processo che partirà oggi in Francia. E che vede alla sbarra il sindaco di Saint-Etienne Gaël Perdriau, 53 anni, espulso dal partito di destra Les Républicains. Il quale, secondo l’accusa, avrebbe usato fondi pubblici per finanziare un video che mostrava un rivale politico mentre si accompagnava con un prostituto. I reati contestati a lui e ad alcuni suoi stretti collaboratori sono ricatto, associazione a delinquere e appropriazione indebita di fondi pubblici. Sesso, bugie e sextapes. Lui ha parlato con l’ Afp per professare la sua innocenza: «Devo liberarmi di questa spada di Damocle» prima delle elezioni del marzo 2026. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: francia - politico

Marion Le Pen: “Mi ispiro a Giorgia Meloni e sogno per la Francia un modello politico come quello italiano”

Francia, il flirt (politico) in diretta tv tra il leader dei Socialisti e quella dei Verdi: «La amo» – Il video

Caos politico in Francia, Bayrou verso la sfiducia: Macron ha ordinato alla coalizione di governo di lavorare con i Socialisti

Francia, il politico cattolico beccato con un escort boy e il sindaco che voleva ricattarlo con soldi pubblici.

francia politico cattolico beccatoFrancia, il politico cattolico beccato con un escort boy e il sindaco che voleva ricattarlo con soldi pubblici - Oggi comincia il processo per Gaël Perdriau, 53 anni, espulso dal partito di destra Les Républicains. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Francia Politico Cattolico Beccato