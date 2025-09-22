Francia i municipi issano la bandiera palestinese | atteso l’annuncio di Macron sul riconoscimento dello Stato palestinese

Open.online | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Francia cresce l’attesa per l’annuncio di Emmanuel Macron sul riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina, previsto oggi durante l’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Dopo la mossa di Regno Unito, Australia, Canada e Portogallo che hanno anticipato di un giorno la decisione, anche diversi municipi francesi hanno deciso di bruciare le tappe e di esporre, insieme al tricolare francese, le bandiere palestinesi. A Nantes, la sindaca socialista Johanna Rolland ha annunciato su X che la bandiera resterà esposta per l’intera giornata «Questa sera, il presidente della Repubblica Emmanuel Macron annuncerà all’Onu il riconoscimento dello Stato di Palestina. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: francia - municipi

Francia, i municipi issano la bandiera palestinese: atteso l’annuncio di Macron sul riconoscimento dello Stato palestinese; I sindaci in Francia issano la bandiera palestinese, sfidando l'ordine del governo.

francia municipi issano bandieraFrancia, i municipi issano la bandiera palestinese: atteso l’annuncio di Macron sul riconoscimento dello Stato palestinese - In Francia cresce l’attesa per l’annuncio di Emmanuel Macron sul riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina, previsto oggi durante l’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Riporta open.online

Antisemitismo senza fine. Attacco a una sinagoga in Francia, il sospettato aveva una bandiera palestinese - Un attacco ha preso di mira una sinagoga nel sud della Francia, dove un sospetto che portava una bandiera palestinese ha acceso diversi fuochi e ha provocato un’esplosione, con Emmanuel Macron che ha ... Secondo huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Francia Municipi Issano Bandiera