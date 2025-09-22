Francesco Sansone presidente del Consiglio Locale Giovani di Parma | La macchina della partecipazione si è vista in una palestra Temevamo il silenzio e invece c' erano 25 mani alzate
Il contrasto delle disuguaglianze di opportunità per le nuove generazioni è al centro di Germogliazioni. Giovani primavera di comunità, campagna promossa in occasione della tredicesima Giornata Europea delle Fondazioni. Fino al primo ottobre 150 progetti in tutta Italia ogni giorno offrono ai giovani esperienze accessibili di cultura, sport, conoscenza, socialità e lavoro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: francesco - sansone
Francesco Sansone - facebook.com Vai su Facebook
Francesco Sansone, presidente del Consiglio Locale Giovani di Parma: «La macchina della partecipazione si è vista in una palestra. Temevamo il silenzio e invece c'erano 25 mani alzate; Giornata europea fondazioni, filantropia attiva per Italia a misura giovani; Welcome Night: che festa! Un mare di gente in piazza Ghiaia per il benvenuto agli universitari di Parma.
Francesco Urraro eletto vice presidente del Consiglio di Presidenza al Consiglio di Stato - L’ex senatore, Francesco Urraro è stato eletto, questa mattina, vice presidente del Consiglio di Presidenza al Consiglio di Stato. Si legge su ilmattino.it