Francesco Attolico bronzo europeo | il sogno continua
Il sipario si è chiuso sul WAKO Youth European Kickboxing Championship di Jesolo, e il nome che risuona forte tra gli applausi del Palazzo del Turismo è quello di Francesco Attolico, giovanissimo talento della Kendro Opa Academy di Triggiano. Con il tricolore sul petto e lo sguardo fiero. 🔗 Leggi su Baritoday.it
ATTOLICO ORGOGLIO PUGLIESE Il giovane Francesco Attolico, lottatore barese di kickboxing, si è reso protagonista di una medaglia di bronzo nella competizione europea organizzata dalla Federkombat. Felici di aver supportato il suo cammino, guidato d - facebook.com Vai su Facebook
Francesco Attolico, bronzo europeo: il sogno continua
