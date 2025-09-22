Franceschi e il fuoco | Viveva per l’anticendio

Non c’è stata alcuna forzatura interpretativa, secondo la Cassazione, nella sentenza dei giudici di merito che, rigettando il ricorso, hanno mandato definito il pronunciamento della Corte d’appello a carico di Giacomo Franceschi ritenuto colpevole di incendio doloso. Neanche sulla valutazione del movente. I giudici di secondo grado, sul punto, hanno richiamato quanto affermato dal tribunale di Pisa e lo hanno condiviso "riportandosi a quel giudizio che aveva evidenziato gli elementi di dettaglio (emersi soprattutto analizzando il profilo Facebook dell’imputato) – si legge nelle motivazioni della Suprema Corte – da cui era stata tratta la conclusione della rilevanza in tale direzione che, oltre a una certa predilezione per il fuoco, aveva, quale situazione di base predisponente, la ricerca continua di riconoscimento sociale e della connessa gratificazione per lo svolgimento in modo assiduo dell’attività antincendio che si era impadronita di Franceschi". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

