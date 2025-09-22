Francesca Lonigro di Lonigro Fruit è la seconda Boss in Incognito 2025

Tappa in provincia di Bari per la seconda puntata dell’undicesima edizione di Boss in Incognito, in onda stasera, lunedì 22 settembre 2025, in prima serata su Rai 2. Elettra Lamborghini presenta infatti ai telespettatori Francesca Lonigro, direttrice commerciale di Lonigro Fruit. Stavolta, tuttavia, non sarà la conduttrice Elettra Lamborghini a travestirsi per lavorare con uno dei dipendenti della Lonigro, convinti di stare partecipando a Job Deal, un fantomatico programma che aiuta alcune persone che hanno perso il lavoro a trovarne uno nuovo: al suo posto ci sarà Elenoire Casalegno, chiamata ad affiancare Nello nell’arte dell’acinellatura direttamente in vigna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

