Franca Florio | l' itinerario nei luoghi simbolo della storia della regina senza corona di Palermo

Immagina di passeggiare per la città, come se fosse un grande salotto en plein air, illuminato dai riflessi dorati della Belle Époque. È qui che prende vita l’itinerario dedicato a Franca Florio, “regina senza corona” di Palermo, icona di una upper class cosmopolita che fece del capoluogo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it