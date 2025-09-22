Frana sulla strada per Blevio | auto travolta paura all’alba sulla via Torno video

Quicomo.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di terrore questa mattina lungo la strada provinciale ex statale 583, la via Torno che collega Como a Blevio. Erano da poco passate le 7.10 quando una frana si è staccata dalla parete rocciosa piombando sulla carreggiata. Una vettura è rimasta coinvolta nello smottamento: per fortuna non. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Frana sulla strada per Blevio: auto travolta, paura all'alba sulla via Torno, video; Maltempo: frana sulla Statale tra Como e Blevio. Strada chiusa al traffico; Nubifragio sul Lario, Como allagata: strade bloccate. Frana sulla Lariana: auto colpita, occupanti illesi anche se sotto choc.

frana strada blevio autoFrana nel Comasco, coinvolta un'auto ma nessun ferito - Le forti piogge della notte hanno provocato pochi minuti prima delle 7 di questa mattina una frana sulla Sp 583 "Lariana", più o meno al confine tra i Comuni di Como e Blevio, sulla sponda orientale d ... Si legge su gazzettadiparma.it

frana strada blevio autoFrana nella notte, Lariana bloccata a Blevio. Danni a Como - Frana nella notte sulla provinciale Lariana e strada temporaneamente chiusa a Blevio. Scrive espansionetv.it

