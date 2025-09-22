Frana sulla strada per Blevio | auto travolta paura all’alba sulla via Torno video
Momenti di terrore questa mattina lungo la strada provinciale ex statale 583, la via Torno che collega Como a Blevio. Erano da poco passate le 7.10 quando una frana si è staccata dalla parete rocciosa piombando sulla carreggiata. Una vettura è rimasta coinvolta nello smottamento: per fortuna non. 🔗 Leggi su Quicomo.it
