Frana in Italia | auto travolta strada chiusa ed enormi disagi

Attimi di paura all’alba lungo la strada provinciale ex statale 583, la via Torno che collega Como a Blevio. Poco dopo le 7.10 una frana si è staccata dalla parete rocciosa ed è piombata sulla carreggiata, travolgendo una vettura in transito. Fortunatamente non si registrano feriti, ma la paura tra gli automobilisti è stata enorme. Intervento immediato per impedire ulteriori distacchi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno avviato un soccorso tecnico urgente per mettere in sicurezza l’area e valutare il rischio di ulteriori distacchi. La strada è stata chiusa al traffico e al momento resta interdetta, causando pesanti disagi alla circolazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

