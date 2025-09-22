Frana in Italia | auto travolta strada chiusa ed enormi disagi
Attimi di paura all’alba lungo la strada provinciale ex statale 583, la via Torno che collega Como a Blevio. Poco dopo le 7.10 una frana si è staccata dalla parete rocciosa ed è piombata sulla carreggiata, travolgendo una vettura in transito. Fortunatamente non si registrano feriti, ma la paura tra gli automobilisti è stata enorme. Intervento immediato per impedire ulteriori distacchi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno avviato un soccorso tecnico urgente per mettere in sicurezza l’area e valutare il rischio di ulteriori distacchi. La strada è stata chiusa al traffico e al momento resta interdetta, causando pesanti disagi alla circolazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Belluno, nessun colpevole per la frana che otto anni fa a Cortina costò la vita a Carla Catturani - Nel processo bis, assoluzione per l'ex Sindaco Ghedina, il suo vice e per Veneto Strade ... rainews.it scrive
Frana investe due auto in val Senales, nessun ferito - Verso le ore 22, dopo un violento nubifragio, si è verificato il distacco di terra e sassi nei pressi di ... Lo riporta ansa.it