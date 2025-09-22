Fotomontaggi gratis con foto dove cambiare faccia corpo e cornice

Da un po' di tempo non segnalo nuove applicazioni web per giocare a travestirsi ed a creare fotomontaggi gratis con foto dentro cornici o in corpi di altre persone, mettendo la propria faccia o un'altra immagine di se stessi in uno scenario nuovo o al posto di un'altra persona. Ci sono sempre siti nuovi che propongono nuovi modi di trasformare le proprie foto, di travestirsi virtualmente e applicare effetti di fotomontaggio alle proprie immagini. Di solito sono siti estremamente semplici, tutti automatici, da usare per creare immagini da condividere su Whatsapp o Facebook in modo rapido e senza fatica. 🔗 Leggi su Navigaweb.net