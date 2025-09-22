Fotografato dalla spiaggia di Ponente il Sole blu | Fenomeno che si osserva raramente
Questa mattina, primo giorno d'autunno, alle 9,48 il colore del sole è divenuto prima azzurro e poi blu. “Questo è dovuto ad un fenomeno rifrattivo determinato dall'ammasso nuvoloso” secondo Lia Briganti, fotografa ed astrofotografa, che si trovava sulla spiaggia di Ponente, e ha potuto osservare. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: fotografato - spiaggia
Rischia il linciaggio dopo aver fotografato in spiaggia le parti intime di donne e bambini
Sabato 20 Settembre 2025 SPIAGGIA DI SOTTOMARINA Foto di Galdino Paternostro - facebook.com Vai su Facebook
Demanio Marittimo: sabato 12 luglio riapre la spiaggia di Capo Marina, in corso Italia; Eclissi e 'Luna di sangue', spettacolo in cielo per la chiusura del fine settimana; Genova, domenica senza accampamenti ed eccessi sulle spiagge del Ponente.