FOTO Tamponamento in pieno centro due feriti | trasportati in Pronto soccorso

Tempo di lettura: < 1 minuto Due feriti questo pomeriggio in via delle Puglie in un tamponamento che ha visto coinvolte tre autovetture. Una donna e suo figlio che viaggiavano in una Citroen C3, sono stati trasportati in Ospedale per accertamenti dal personale del 118. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi del sinistro stradale L'articolo FOTO Tamponamento in pieno centro, due feriti: trasportati in Pronto soccorso proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Tamponamento in pieno centro, due feriti: trasportati in Pronto soccorso

In questa notizia si parla di: tamponamento - pieno

TAMPONAMENTO A CATENA IN VIA ANNIBALE MARIA DI FRANCIA A MATERA, CINQUE FERITI https://www.sassilive.it/cronaca/istituzioni-cronaca/tamponamento-a-catena-in-via-annibale-maria-di-francia-a-matera-cinque-feriti/ - facebook.com Vai su Facebook

Incidente in pieno centro a Carapelle: quattro auto coinvolte in un tamponamento; Furgone tampona un'auto: coppia di Castel Frentano in ospedale; Incidente a Macomer, schianto tra tre macchine: un ferito grave, arriva l’elisoccorso.

Barletta, agguato in pieno centro tra la gente: un 20enne ferito in corso Garibaldi, non è in pericolo di vita FOTO E VIDEO - Serata di paura a Barletta, dove un uomo originario di Cagnano Varano (Foggia) è stato gambizzato lungo Corso Garibaldi, nei pressi della ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Follia a Foggia, uomini stesi in strada in pieno centro: le auto costrette a fare slalom per non investirli FOTO - Ieri sera, invece, due uomini sdraiati a terra, in evidente stato di ebrezza, hanno costretto le auto a ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive