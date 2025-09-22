FOTO | Nessuno tocchi la flotilla Sit in davanti al San Donato
È al grido: “giù le mani dalla Flotilla” che si sono ritrovati davanti all'ingresso dell'ospedale San Donato di Arezzo. Si è svolta questa mattina, 22 settembre, la manifestazione che ha inteso fornire supporto morale alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla. “Il governo italiano -. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: tocchi - flotilla
Nessuno tocchi la Global sumud Flotilla. Contro il gravissimo attacco di oggi tutti in piazza alle 19 a piazzale Aldo Moro - facebook.com Vai su Facebook
https://radiondadurto.org/?p=198946 - "La Flotilla non si tocca. Free Palestine!" è lo striscione, firmato Csa Magazzino 47, Diritti per Tutti e Collettivo Onda Studentesca e dietro il quale oltre un migliaio di persone a Brescia si sono mosse in corteo spontaneo m - X Vai su X
FOTO | Nessuno tocchi la flotilla. Sit in davanti al San Donato; Gaza, la Global Sumud Flotilla tenta di rompere l’assedio per portare gli aiuti umanitari; Attacco contro la Flotilla, Pd-M5s-Avs chiedono a Meloni di fare chiarezza, Tajani: Non tocca a noi fare indagini.
Sit in a sostegno della Global Sumud Flotilla - Arezzo, 3 settembre 2025 – Alle ore 10 di venerdì 5 settembre, nella sede Cgil di San Giovanni Valdarno (Corso Italia n. Da lanazione.it