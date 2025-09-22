FOTO- Gaza manifesta anche l’Irpinia | Non al silenzio
Tempo di lettura: 2 minuti Nel giorno in cui l’Italia scende in piazza per lo sciopero generale in segno di solidarietà con la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza e a sostegno della Global Sumud Flotilla, anche la provincia di Avellino fa sentire la sua voce. Libera Avellino, associazione antimafia, al fianco dei ragazzi e delle ragazze del Liceo classico Pietro Colletta. La comunità studentesca ha gridato STOP al Genocidio a Gaza, schierandosi al fianco del popolo Palestinese e contro il silenzio colpevole dei governi e del mondo dell’educazione. La partecipazione degli studenti è importantissima e i giovani hanno bisogno di più opportunità per far sentire la propria voce. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
