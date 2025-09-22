FOTO Blocchiamo tutto Benevento si mobilita per Gaza e la Palestina
Tempo di lettura: 2 minuti Anche Benevento si mobilita per Gaza e per il popolo palestinese sotto attacco da parte dell’esercito israeliano. Dal rione Libertà è risuonato forte, da parte di cittadini, associazioni sindacati partiti politici, il grido di solidarietà nei confronti degli uomini, donne e dei bambini palestinesi. Il corteo partito da via Napoli ha poi proseguito per ponte Sabato, viale dell’Università, via Torre della Catena, via Posillipo, viale Principe di Napoli. La bandiera della pace e la bandiera della Palestina strette tra le mani, i partecipanti hanno in coro invocato “Gaza Libera”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
