Foti | tutti dovrebbero applaudire Meloni opposizione ciarliera
Bologna, 22 set. (askanews) - "Io penso che se un presidente del consiglio va a promuovere la cucina italiana che non è di destra, di centro o di sinistra, ma che notoriamente è un fiore all'occhiello del nostro patrimonio, non solo gastronomico, ma anche culturale, tutti dovrebbero applaudire. Ma capisco che un'opposizione cieca, sorda e invece non spesso muta ma ciarliera abbia sempre qualcosa da dire". Lo ha detto il ministro agli Affari Europei, Tommaso Foti, a margine del Cersaie di Bologna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
