Fossombrone più concreto La Maceratese cede in casa

maceratese 1 fossombrone 2 MACERATESE (4-3-3): Gagliardini; Vanzan, Morganti, Sciarra (15’ st Neglia), Perini; Nasic (8’ st Ciattaglia), Ambrogi, Sabattini (40’ st Cirulli); Gagliardi, Osorio, Marras. A disp.: Cusin, Pazzaglia, Mastrippolito, Marchegiani, Papa, Marsilii. All. Possanzini. FOSSOMBRONE (4-3-3): Bianchini; Ronchetti (32’ st Kljajc), Giunchetti, Imbriola, Fabbri; Masawoud (21’ st Likaxhiu), Bucchi, Ghinelli; Sane, Kamagate (40’ st Arcangeli), Kyeremateng (18’ st Torri). A disp.: Troselj, Brisku, Procacci, Valmori, Di Paoli. All. Giuliodori. Arbitro: Carluccio di L’Aquila. Reti: 18’ Sabattini, 26’ Sane, 10’ st Masawoud. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fossombrone più concreto. La Maceratese cede in casa

In questa notizia si parla di: fossombrone - concreto

