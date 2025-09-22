Forza un’auto in sosta davanti alla stazione e ruba un cellulare nascondendolo in un calzino | denunciato un clandestino

Si intrufola all’interno di un’auto in sosta davanti alla stazione e arraffa un cellulare nascondendolo in un calzino. Denunciato per furto e accompagnato al centro di rimpatrio 23enne clandestino a Borgotaro.Nei giorni scorsi, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Borgo Val. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

