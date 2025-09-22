Forza Italia | presentato il nuovo direttivo cittadino e il programma per la città

Forza Italia annuncia la costituzione del nuovo direttivo cittadino, composto da professionisti, imprenditori, ex amministratori ed esponenti della società civile.Oltre alla neoeletta segretaria cittadina Milena Rondinone, la squadra è composta da Paolo Buzzi (già Vicesindaco di Parmaper due. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Pier Silvio Berlusconi, Forza Italia e quella voglia di entrare in politica

Forza Italia Giovani Benevento al fianco di Coldiretti: “Difendiamo il Sannio e il Made in Italy”

Tajani: «Ius scholae, 10 anni di studi sono sufficienti ma prima la riforma della giustizia. Regionali? Forza Italia ambiziosa. Silvetti valore aggiunto»

OGGI A FIRENZE LA PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI DI FORZA ITALIA A Firenze per la presentazione dei candidati regionali di Forza Italia della nostra provincia Il mio sostegno verso di loro è forte e convinto, so quanto valgono e quanta - facebook.com Vai su Facebook

Un parlamentare di Forza Italia presenta un proposta di legge. Le proposte di legge presentate sono migliaia. Quelle che diventano legge sono poche. Per diventarlo devono passare attraverso mille vagli, voti, discussioni, parlamentari ed arrivano a termine c - X Vai su X

A Telese Forza Italia presenta Pantheon e nuovo manifesto della libertà - (askanews) – La festa nazionale di Forza Italia a Telese Terme “sarà tutta dedicata a una parola: la parola libertà”. Segnala askanews.it

Tajani lancia la Festa nazionale di Forza Italia a Telese: in arrivo il “Manifesto della Libertà” - Sarà Telese Terme, nel cuore della provincia di Benevento, a ospitare dal 26 al 28 settembre la Festa nazionale di Forza Italia, un appuntamento che il segretario del partito e vicepremier Antonio Taj ... Secondo ntr24.tv