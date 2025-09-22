Forte tromba d’aria | devastazione sulla costa ombrelloni e lettini scaraventati a decine di metri
Una mattinata che sembrava di fine estate si è trasformata in pochi minuti in un incubo per la zona costiera. Lunedì, poco dopo le undici, una violenta tromba d’aria si è abbattuta, colpendo con particolare durezza gli stabilimenti balneari ancora attivi in questo periodo. Il vento ha rovesciato tende, piegato ombrelloni e scaraventato lettini e sdraio a decine di metri di distanza, lasciando dietro di sé uno scenario di devastazione che molti gestori hanno definito mai visto prima. La furia della tromba d’aria, che si è abbattuta su Viareggio, Lido di Camaiore e Marina di Pietrasanta, in Versilia, ha fatto sì che le immagini dell’accaduto diventassero virali nel giro di pochi minuti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
