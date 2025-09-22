Forte Querceta pari in casa Gara decisa dai difensori
real forte querceta 1 san giuliano 1 REAL FORTE QUERCETA: Pastine, Tofanelli, Mogavero (25’ st Porcellini), Piccione (35’st Battisti), Ricci A., Nicolini, Franzoni, Campo, Fantini, Borselli, Goh (24’ st Gazzoli). All.: Matteo Verdi. SAN GIULIANO: Giacobbe, Borgia, Casanova (27’ st Bindi), Anzillotti (40’ st Nacci), Bozzi, Pasquini, Paci (38’ st Angelotti), Amico (15’ st Ferretti), Di Paola, Cornacchia, Campani (15’ st Gargani). All.: Francesco Cordoni. Arbitro: Kercaj di Pistoia. Marcatori: 28’ pt Mogavero, 20’ st Bozzi. Note: Ammoniti Mogavero, Goh, Pasquini, Di Paola. MARINA DI PIETRASANTA – Nel pareggio tra Real Forte Querceta e San Giuliano nella seconda giornata del campionato di Eccellenza – nel corso della quale osservava un turno di riposo il Viareggio – sono i difensori i grandi protagonisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Forte Querceta, pari in casa. Gara decisa dai difensori
