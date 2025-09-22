Forte maltempo in Italia Giuliacci | Svolta autunnale Cosa aspettarci nei prossimi giorni – ESCLUSIVA

Il meteorologo Andrea Giuliacci in esclusiva ai nostri microfoni: “Le piogge cadute in queste ore stanno procurando diversi disagi. Ma non è finita qui” Un lunedì nero fra sciopero e maltempo. L’inizio della settimana in molte zone d’Italia è stato da incubo a causa della protesta dei sindacati e i disagi provocati dalle violenti piogge che in queste ore si stanno abbattendo sulla nostra Penisola. Allagamenti fra Lombarda (esondato il Seveso) e Liguria, ma non è assolutamente finita qui. Il ciclone si sta spostando verso il Centro e colpirà anche la Capitale. Forte maltempo in Italia, Giuliacci: “Svolta autunnale. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Forte maltempo in Italia, Giuliacci: “Svolta autunnale. Cosa aspettarci nei prossimi giorni” – ESCLUSIVA

In questa notizia si parla di: forte - maltempo

Ancora maltempo: il forte vento fa cadere vari alberi nella zona di Bagni di Lucca

L’ex uragano Erin in rotta verso l’Europa. Italia contesa tra forte maltempo e caldo intenso

La forte ondata di maltempo è iniziata: chiusa la funivia ai Piani d'Erna

Come previsto, il forte maltempo si è abbattuto sul Nord Italia già a partire dalla notte tra domenica 21 e lunedì 22 settembre, provocando le prime alluvioni in Liguria. Tra i paesi più colpiti c’è Cairo Montenotte, in provincia di Savona. Video di Nello Pelusi - facebook.com Vai su Facebook

+++ ALLERTA METEO, L'AERONAUTICA MILITARE: "DOMANI FORTE MALTEMPO IN 6 REGIONI, PIOGGE ECCEZIONALI IN UNA REGIONE" +++ - X Vai su X

Quando finirà la tregua dal caldo e tornerà l'anticiclone africano: le previsioni meteo di Giuliacci; Le previsioni meteo di Giuliacci per Pasqua e Pasquetta 2025: pioggia e maltempo, le regioni a rischio; Il caldo ha i giorni contati, in arrivo temporali e temperature giù fino a 10 gradi: le previsioni di Giuliacci.

Meteo Cronaca Maltempo: Italia sferzata da piogge e temporali, facciamo il punto - NORD ITALIA FLAGELLATO DAL MALTEMPO, IL PUNTO DELLE AREE PIU' CRITICHE La Liguria e le zone di confine con il Piemonte sono state tra le più colpite. Si legge su ilmeteo.it

Crollo termico e maltempo: l’autunno irrompe con forza - Una forte tempesta equinoziale porterà maltempo, calo termico e neve sulle Alpi. blogsicilia.it scrive