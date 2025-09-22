Fornaro Dem | Con il premierato chi vince prende tutto

L’ex sindaco Valentino Castellani ha citato più volte Norberto Bobbio per ricordare i pilastri della nostra democrazia, oggi sotto attacco, mentre il parlamentare dem Federico Fornaro ha parlato dei “tarli” che la corrodono, tra nazional populismi, astensionismo e fake news, per arrivare ai rischi del premierato. Siamo alla Festa de l’Unità di Torino dov’è stato presentato l’ultimo libro, del parlamentare nato a Genova e legato al Piemonte orientale, dall’eloquente titolo “ Una democrazia senza popolo. Astensionismo e deriva plebiscitaria nell’Italia contemporanea”. Fornaro ha evidenziato come l’aumento delle disuguaglianze, tra paure e insicurezze, sia legato a quella tendenza che porta i ceti popolari verso l’astensionismo o al preferire la destra. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

