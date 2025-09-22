Formazione su campo a Pompei per studenti restauratori

Una formazione sul campo diretta e pratica per studenti restauratori che potranno partecipare ad attivita’ di monitoraggio e osservare da vicino i cantieri di manutenzione nel sito archeologico di Pompei, grazie alla convenzione stipulata tra il Parco Archeologico di Pompei, Ales S.p.A. e Valore Italia Scuola di Restauro Botticino. L’accordo istituisce Tirocini Formativi Curriculari per gli allievi della Scuola di Botticino del corso di Laurea per Restauratore di Beni Culturali e permettera’ ai circa 14 studenti partecipanti di svolgere un Tirocinio in cicli di sette settimane, usufruendo di un totale di 250 ore ciascuno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: formazione - campo

Al via il campo scuola CRI “Anch’io sono la protezione civile”: 38 ragazzi in una settimana di formazione

Continassa Juve: in campo alla vigilia del Real Madrid, le ultime novità dagli USA sulla probabile formazione di Tudor

Tra memoria e contemporaneo, in Appennino il campo di formazione residenziale "History Camp 7.0"

Ecco la formazione scesa in campo quest’oggi a Montignoso ? #calcio #football #jolocalcio #avantimagicojolo #passion #promozione #figc #dilettanti #calciodilettanti #prato #cittadiprato #domenica #sport - facebook.com Vai su Facebook

La formazione titolare che scenderà in campo nel primo match di Champions League della stagione $JuveBVB $UCL - X Vai su X

A Pompei formazione sul campo per studenti restauratori; Formazione su campo a Pompei per studenti restauratori; Pompei, siglata convenzione: formazione sul campo per studenti restauratori.

Tirocini sul campo a Pompei per gli studenti restauratori: 250 ore tra cantieri e manutenzione - Una formazione sul campo diretta e pratica per studenti restauratori che potranno partecipare ad attività di monitoraggio e osservare da vicino i cantieri di manutenzione nel sito archeologico di Pomp ... Come scrive ilvescovado.it

Pompei, studenti a scuola di restauro tra gli antichi tesori del parco archeologico - Una formazione sul campo diretta e pratica per studenti restauratori che potranno partecipare ad attività di monitoraggio e osservare da vicino i cantieri di manutenzione nel sito archeologico di ... Segnala lostrillone.tv