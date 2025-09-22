Formazione in pista per i motociclisti della polizia locale di Bergamo

Dodici agenti della Polizia Locale di Bergamo dell' Unità Operativa Motociclisti hanno partecipato, il 9 e il 17 settembre scorso, a un corso teorico-pratico di guida sicura al circuito "Tazio Nuvolari" di Cervesina (PV), nell'ambito del Piano Triennale della Formazione 2025-2027 del Comune. Il percorso formativo, tenuto da Max Temporali, professionista di lungo corso nel settore della formazione motociclistica, ha avuto l'obiettivo di affinare le competenze di guida degli operatori in servizio su motociclo, spesso impiegati in contesti ad alto traffico, in condizioni meteo avverse o durante eventi sportivi ad alta intensità operativa.

In questa notizia si parla di: formazione - pista

Uso dei defibrillatori, formazione per agenti Polizia Locale - Sono i primi a intervenire in caso di incidente o di persona colpita da malore. Lo riporta ansa.it

Formazione in pista per la Polizia stradale dell'Isola - Gli agenti della Polizia stradale di tutta la Sardegna si sono esercitati il 26 e 27 novembre in una sessione formativa che si è svolta sulla pista dell'autodromo "Franco Suni" a Mores. Da ansa.it