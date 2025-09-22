Formazione in pista per i motociclisti della polizia locale di Bergamo

Bergamonews.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dodici agenti della Polizia Locale di Bergamo dell’ Unità Operativa Motociclisti hanno partecipato, il 9 e il 17 settembre scorso, a un corso teorico-pratico di guida sicura al circuito “Tazio Nuvolari” di Cervesina (PV), nell’ambito del Piano Triennale della Formazione 2025-2027 del Comune. Il percorso formativo, tenuto da Max Temporali, professionista di lungo corso nel settore della formazione motociclistica, ha avuto l’obiettivo di affinare le competenze di guida degli operatori in servizio su motociclo, spesso impiegati in contesti ad alto traffico, in condizioni meteo avverse o durante eventi sportivi ad alta intensità operativa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

formazione in pista per i motociclisti della polizia locale di bergamo

© Bergamonews.it - Formazione in pista per i motociclisti della polizia locale di Bergamo

In questa notizia si parla di: formazione - pista

Bikers in Carnia: strada trasformata in circuito, interviene la Polizia; La Ducati Panigale V4S diventa strumento didattico per la guida sicura; Sfreccia a 118 km/h in moto in città e non ha nemmeno la patente.

Uso dei defibrillatori, formazione per agenti Polizia Locale - Sono i primi a intervenire in caso di incidente o di persona colpita da malore. Lo riporta ansa.it

Formazione in pista per la Polizia stradale dell'Isola - Gli agenti della Polizia stradale di tutta la Sardegna si sono esercitati il 26 e 27 novembre in una sessione formativa che si è svolta sulla pista dell'autodromo "Franco Suni" a Mores. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Formazione Pista Motociclisti Polizia