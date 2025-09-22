Nuovi colpi di scena ci attendono nelle prossime puntate della serie tv turca Forbidden fruit. Tra qualche settimana assisteremo a un evento che mai ci saremmo aspettati di vedere: Alihan e Halit faranno pace. La fine dei conflitti tra i due spingerà Ta?demir a cercare di porre fine a tutti quegli stratagemmi che aveva elaborato per mettere all’altro i bastoni tra le ruote, matrimonio con Ender in primis. Le cose però si riveleranno più difficili del previsto. Anticipazioni turche Forbidden fruit: fine delle ostilità tra Alihan e Halit. Negli episodi Forbidden fruit attualmente in onda su Canale 5 stiamo assistendo a forti contrasti tra Alihan Ta?demir e Halit Argun. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Forbidden fruit, anticipazioni turche: Alihan fa pace con Halit (ma non riesce a divorziare da Ender)