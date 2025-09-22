Tutto quello che succederà nella prossima puntata della dizi turca, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14.10 Anche domani, su Canale 5, torna la soap Forbidden Fruit. Le sorelle Yildiz e Zeynep sono le protagoniste di un'intricata dizi, tra tradimenti, inganni e desiderio di migliorare la propria situazione economica. Nell' episodio di martedì 23 settembre vedremo Zeynep alle prese con un nuovo ruolo lavorativo alla Falcon Airlines, mentre Zerrin racconterà ad Halit della sua discussione con Alihan. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. Dov'eravamo rimasti Alihan ha parlato con Zerrin e ha cercato di spiegarle perché abbia sposato Ender, il suo desiderio di vendetta nei confronti di Halit. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 23 settembre: Zeynep ha un nuovo lavoro, Zerrin racconta tutto ad Halit