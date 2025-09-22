Forbidden Fruit Anticipazioni 23 settembre 2025 | Zeynep si vendica di Alihan!

Comingsoon.it | 22 set 2025

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 23 settembre 2025 su Canale 5: Zeynep, per vendicarsi di Alihan, è pronto a prendere possesso del suo nuovo ufficio.

