Alihan è profondamente turbato. Il senso di tradimento lo divora, come una ferita aperta inflitta dalla persona in cui riponeva la sua fiducia più assoluta. Sconvolto e vulnerabile, decide di aprirsi con Zerrin, rivelandole le ragioni che lo hanno spinto a compiere certe scelte. Ma la confessione, anziché avvicinarli, crea una distanza ancora più dolorosa: Zerrin ascolta, ma fatica a comprendere, a perdonare, a riconoscere il fratello che ha davanti. Il legame tra loro vacilla, incrinato da parole non dette e verità troppo dure da accettare. E mentre tra i due si consuma una guerra silenziosa fatta di sguardi e silenzi, le conseguenze si riversano anche su chi li circonda.

© Soapvibes.it - Forbidden Fruit anticipazioni 22 Settembre 2025