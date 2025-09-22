Forbidden fruit 2 replica puntata del 22 settembre in streaming | Video Mediaset

Superguidatv.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 22 settembre  – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Alihan, sconvolto perche’ sente di essere stato pugnalato alle spalle dalla persona di cui si fidava di piu’, confessa a Zerrin il perche’ delle sue azioni, ma la sorella fatica ad accettarlo. A soffrire per questa guerra non sono solo i diretti interessati: Lila teme che, a causa di questi conflitti, non potra’ piu’ vedere lo zio, mentre Erim non comprende il motivo del comportamento della madre. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

