Forbidden fruit 2 replica puntata del 22 settembre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – lunedì 22 settembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Alihan, sconvolto perche’ sente di essere stato pugnalato alle spalle dalla persona di cui si fidava di piu’, confessa a Zerrin il perche’ delle sue azioni, ma la sorella fatica ad accettarlo. A soffrire per questa guerra non sono solo i diretti interessati: Lila teme che, a causa di questi conflitti, non potra’ piu’ vedere lo zio, mentre Erim non comprende il motivo del comportamento della madre. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: forbidden - fruit
Zeynep scopre un segreto scioccante in Forbidden Fruit, le trame turche
Forbidden fruit: scopri la nuova soap turca di canale 5
Forbidden fruit 2025: seduzioni, ricatti e rivelazioni sorprendenti
Domani alle 14.10 torna Forbidden Fruit, in onda dal lunedì al venerdì. Alihan ha lasciato tutti di stucco: ora proverà a parlare con Zerrin, ma lei faticherà a capire il perché delle sue scelte. Recap veloce: Alihan ha sposato Ender in fretta e furia. Cerca di colpire - facebook.com Vai su Facebook
Forbidden fruit: trama settimanale dal 15 al 19 settembre 2025 #forbiddenfruit #soap - X Vai su X
Forbidden Fruit 2, la puntata del 4 agosto in streaming; Forbidden Fruit 2, la puntata del 5 agosto in streaming; Forbidden Fruit 2, la puntata del 22 agosto in streaming.
Forbidden fruit 2, replica puntata del 18 settembre in streaming | Video Mediaset0 - Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming ... Secondo superguidatv.it
Forbidden Fruit 2, puntata 29: Ender finge malore per rubare la cartella clinica di yildiz - La puntata 29 di forbidden fruit 2 su Canale 5 mostra ender che scopre la falsa gravidanza di yildiz con un piano astuto al pronto soccorso, disponibile ora in streaming gratuito. Lo riporta gaeta.it