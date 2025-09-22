Fondazione Pietà de' Turchini torna la rassegna musicale A Corde Spiegate
Torna a Napoli “A Corde Spiegate”, la rassegna musicale dedicata agli strumenti a corda e alla voce, che quest’anno giunge alla sua VI edizione. Dal 26 settembre al 12 ottobre, un ciclo di tre concerti che intreccia raffinate esecuzioni, riscoperta del repertorio e valorizzazione del patrimonio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: fondazione - piet
Fondazione Pietro Paci - facebook.com Vai su Facebook
Fondazione Pietà de' Turchini presenta Ingenium Ensemble in «Deliciae Musicales» - 30, nella storica sede della Chiesa di Santa Caterina da Siena (via Santa Caterina da Siena 38, Napoli), la Fondazione Pietà de’ Turchini presenta “Deliciae Musicales”, il ... Lo riporta ilmattino.it
Da Strues a Lutero, i 25 anni della Fondazione Pietà de' Turchini - Il mese di marzo 2023 è quasi il manifesto dei 25 anni della Fondazione Pietà de' Turchini, centro di musica antica a Napoli. affaritaliani.it scrive