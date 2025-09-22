Fondazione Pietà de' Turchini torna la rassegna musicale A Corde Spiegate

Napolitoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna a Napoli “A Corde Spiegate”, la rassegna musicale dedicata agli strumenti a corda e alla voce, che quest’anno giunge alla sua VI edizione. Dal 26 settembre al 12 ottobre, un ciclo di tre concerti che intreccia raffinate esecuzioni, riscoperta del repertorio e valorizzazione del patrimonio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

