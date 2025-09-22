Brutta disavventura per Frank Ilett, il tifoso del Manchester United creatore di The United Strand, la sfida social in cui ha deciso di non tagliarsi i capelli finché i Red Devils non vincono 5 partite di fila. Un uomo gli si è avvicinato al termine della partita contro il Chelsea aggredendolo, tirandogli i capelli e accusandolo di non essere un vero tifoso del Man United. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Follia all'Old Trafford: aggredito il tifoso della sfida social "The United Strand"