Una magia di Daniel Kthella, al 48’ su punizione con un sinistro a giro, arrivato mentre il Foligno, avanti 2-1 cominciava ad assaporare il gusto del secondo successo casalingo e dopo aver mancato con Morlandi il gol del possibile 3-1 (conclusione a porta vuota finita sul montante) rovina la festa dei falchetti che hanno lasciato, delusi il terreno di gioco. Successo, al contrario, che avrebbe consentito agli uomini di Alessandro Manni, di preparare in serenità il derby con il Trestina in calendario mercoledì sul neutro di Città di Castello, fischio di inizio ore 20.30. Al di là del gol capolavoro del calciatore toscano, da ricordare che in avvio dei secondi 45 minuti il Foligno aveva subito il gol del momentaneo pareggio del Camaiore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Foligno, pari in archivio ora testa al derby. Manni: "Ma basta disattenzioni, costano care"