Un pomeriggio di ordinaria quotidianità si è trasformato in dramma a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, dove un ragazzo di 14 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato folgorato dalla linea elettrica all’interno della stazione ferroviaria. L’incidente è avvenuto sotto gli occhi di alcuni passanti e ha immediatamente innescato un’ondata di preoccupazione e sgomento in tutta la comunità locale. Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare ufficialmente, il ragazzo si sarebbe arrampicato sul tetto di una carrozza ferroviaria parcheggiata. In un momento di distrazione o per semplice imprudenza, avrebbe toccato i cavi dell’alta tensione che sovrastano il convoglio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Folgorato in un istante”. Dramma in Italia, a soli 14 anni: la tragedia in stazione, davanti a tutti