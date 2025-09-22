Foggia | incidente morto 29enne Nella notte

Noinotizie.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Originario di San Severo, era in auto a Foggia per tornare a casa. Per cause da dettagliare ha perso il controllo della vettura che è finita rovinosamente fuori dalla sede stradale. Il 29enne è morto sul colpo. L’incidente è avvenuto intorno alle 4.         L'articolo Foggia: incidente, morto 29enne Nella notte proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

foggia incidente morto 29enne nella notte

© Noinotizie.it - Foggia: incidente, morto 29enne Nella notte

In questa notizia si parla di: foggia - incidente

Incidente stradale a Foggia: auto esce fuori strada e si schianta contro un albero, 5 feriti

Incidente sulla Tangenziale di Foggia, impatto tra un’auto e un furgone

Incidente a Foggia, scontro tra auto e furgone: morta ragazza di 28 anni, 4 feriti

Incidente mortale in via San Severo: la vittima è un 29enne; Foggia: incidente, morto 29enne; San Severo piange Nicola Lombardi, il 29enne deceduto a Foggia in seguito a un incidente stradale.

foggia incidente morto 29ennePerde il controllo dell'auto: a Foggia un trentenne morto nella notte - Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo – originario di San Severo – stava rientrando a casa quando ha perso il controllo della propria vettura. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Incidente stradale a Foggia, morto 30enne - A Foggia, un 30enne a bordo di un'Opel Antara è morto in un incidente stradale. Si legge su quotidianodelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Foggia Incidente Morto 29enne