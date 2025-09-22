Originario di San Severo, era in auto a Foggia per tornare a casa. Per cause da dettagliare ha perso il controllo della vettura che è finita rovinosamente fuori dalla sede stradale. Il 29enne è morto sul colpo. L’incidente è avvenuto intorno alle 4. L'articolo Foggia: incidente, morto 29enne Nella notte proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

