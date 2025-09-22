Flotilla verso Gaza sorvegliata dai droni | I bambini della Striscia guardano il mare sperando di vedere le vele
Nessuno stop in Grecia: la Flotilla prosegue la rotta verso Gaza. I tempi di navigazione restano incerti: il vento dovrebbe rinforzare nei prossimi due giorni, mentre si viaggia con meno di sette nodi. Nel cielo passa un drone: è un Trident dell'esercito statunitense che sembra seguire la rotta. 🔗 Leggi su Today.it
Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”
Tony Lapiccirella, italiano in missione verso Gaza con la Freedom Flotilla: “Rischieremo, ma siamo pronti”
Freedom Flotilla Coalition ci riprova: la nave Handala è salpata da Siracusa verso Gaza
