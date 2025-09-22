Florim rinnova la sua Gallery e celebra il design.

CON UN’INNATA passione per la bellezza e il design Florim produce da oltre 60 anni superfici ceramiche per tutte le esigenze dell’edilizia, dell’architettura e dell’interior design. Guidata da Claudio Lucchese, figlio del fondatore l’ingegner Giovanni Lucchese, l’azienda ha un passato radicato nel distretto ceramico italiano ed un presente da trend setter internazionale del settore. È di 416 milioni di euro il fatturato realizzato dai brand del gruppo nel 2024. Con unità produttive all’avanguardia, società commerciali, partnership in Europa, America, Asia e Flagship Stores, Florim è presente nelle principali capitali mondiali dell’architettura e del design (Milano, New York, Mosca, Singapore, Francoforte, Londra, Abu Dhabi, Roma, Los Angeles e Seoul). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

