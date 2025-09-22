Florence Pugh sulla Palestina | Il silenzio è complicità

Florence Pugh ha parlato a favore della Palestina durante un evento di raccolta fondi a Londra la scorsa settimana, invitando la folla a fare “ pressione sui governi ” per il conflitto in corso a Gaza. La star di Midsommar – Il villaggio dei dannati e Thunderbolts* è stata ospite di “ Together for Palestine ” all’OVO Arena di Wembley, dove è stata presentata dal collega attore Riz Ahmed e ha pronunciato un discorso breve ma efficace. “Sarò breve e semplice. È stato davvero speciale far parte di questa serata, esserne testimone. Grazie per essere venuti”, ha esordito Pugh. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

