Florence Pugh denuncia la Palestina | il silenzio è complicità

Impegno pubblico di Florence Pugh a favore della causa palestinese. Recentemente, l’attrice Florence Pugh ha espresso il suo sostegno alla Palestina durante un evento di raccolta fondi tenutosi a Londra. La star, nota per ruoli in film come Midsommar – Il villaggio dei dannati e Thunderbolts, ha invitato il pubblico a esercitare pressione sui governi per affrontare il conflitto in corso a Gaza. partecipazione all’evento “Together for Palestine” presso l’OVO Arena di Wembley. discorso e messaggi chiave. L’attrice è stata presente all’iniziativa “ Together for Palestine ”, presentata dal collega Riz Ahmed. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Florence Pugh denuncia la Palestina: il silenzio è complicità

