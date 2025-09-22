flick chiama per il fronte united nella squadra di barca in vista del programma di fissaggi impegnati

Breaking: Hansi Flick ha invitato i giocatori marginali del Barcellona a continuare a intensificare in assenza di alcune delle sue star della prima squadra dopo la loro comoda vittoria per 3-0 su Getfe. Il Barcellona ha ottenuto tre vittorie da tre in tutte le competizioni per spostare due punti dietro i leader del Real Madrid a Laliga mentre Domenica li ha portati alla vittoria di Ferran Torres. Dani Olmo ha anche giocato la sua parte con un goal e un assist a Estadi Johan Cruyff, costruendo sulla loro impressionante vittoria in Champions League sul Newcastle United di Midweek. Flick ha deciso di cambiare il suo attacco dopo la loro vittoria infrasettimanale, con Marcus Rashford, che ha segnato due volte a St. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

