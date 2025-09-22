Flick chiama i giocatori marginali del Barcellona per guidare Blaugrana attraverso il programma estenuante

2025-09-22 00:02:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’allenatore del Barcellona Hansi Flick ha usato i suoi commenti post-partita per sottolineare l’importanza della profondità della squadra seguendo il trionfo per 3-0 della sua squadra su Getafe a La Liga. I catalani si sono assicurati la loro quarta vittoria in campionato della campagna, mantenendo il loro record imbattuto in tutte le competizioni e rimanendo solo due punti dietro i primi leader del Real Madrid. Ferran Torres è stata la stella del primo tempo, colpendo due volte prima che Dani Olmo ne aggiungesse un terzo dopo la pausa per sigillare la vittoria allo stadio olimpico. 🔗 Leggi su Justcalcio.com