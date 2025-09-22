Fiumicino Tributi avanti tutta sulla digitalizzazione

Fiumicino, 22 settembre 2025 – Fiumicino Tributi compie nuovi e significativi passi verso la digitalizzazione e l’efficientamento dei servizi, sia in ambito tributario che nella gestione delle sanzioni amministrative generate dalle violazioni al Codice della Strada. L’obiettivo è ridurre progressivamente le code agli sportelli e limitare l’uso della corrispondenza cartacea per la trasmissione di istanze e documenti. Su www.fiumicinotributi.it, nella sezione dedicata al Canone Unico Patrimoniale (CUP), è attivo il servizio online di Ravvedimento Operoso, che consente ai contribuenti di regolarizzare in autonomia eventuali ritardi nei pagamenti relativi all’occupazione di suolo pubblico o all’esposizione di mezzi pubblicitari. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

