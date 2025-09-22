Fiumicino inchiesta 2016-2023 | spunta l’ombra di parentopoli

Fiumicino, 22 settembre 2025 – Sorelle, mogli, cognati, conviventi. Nelle carte della Guardia di Finanza, relative alle indagini su affidamenti diretti e fatture gonfiate, riferite all’ epoca che va dal 2016 al 2023, spunta l’ombra di parentopoli. Nei registri di alcune cooperative implicate nell’inchiesta, infatti, risultano contratti – a tempo determinato, ma anche a tempo indeterminato –, relativi a figure che hanno strettissimi rapporti di parentela con politici all’epoca alla guida del Comune di Fiumicino. Se tali intrecci siano frutto di casualità, se siano “chiamate” giustamente supportate da competenze e curricula, se siano leciti o meno, sarà la magistratura a definirlo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it