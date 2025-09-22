Fiumicino inchiesta 2016-2023 | spunta l’ombra di parentopoli

Cdn.ilfaroonline.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiumicino, 22 settembre 2025 – Sorelle, mogli, cognati, conviventi. Nelle carte della Guardia di Finanza, relative alle indagini su affidamenti diretti e fatture gonfiate, riferite all’ epoca che va dal 2016 al 2023, spunta l’ombra di parentopoli. Nei registri di alcune cooperative implicate nell’inchiesta, infatti, risultano contratti – a tempo determinato, ma anche a tempo indeterminato –, relativi a figure che hanno strettissimi rapporti di parentela con politici all’epoca alla guida del Comune di Fiumicino. Se tali intrecci siano frutto di casualità, se siano “chiamate” giustamente supportate da competenze e curricula, se siano leciti o meno, sarà la magistratura a definirlo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fiumicino - inchiesta

Inchiesta sugli appalti a Fiumicino: arresti domiciliari e sospensioni tra dirigenti e assessori

Inchiesta sugli appalti a Fiumicino, il Comune: “Massima collaborazione”. Baccini riferirà in Procura

Inchiesta appalti a Fiumicino, il sindaco “avvisato”. Le indiscrezioni

Fiumicino, inchiesta 2016-2023: spunta l’ombra di “parentopoli”; Appalti pilotati a Fiumicino, indagato il sindaco Mario Baccini. E il centrodestra respinge le richieste di dimissioni; Inchiesta appalti Fiumicino: indagato anche il sindaco Mario Baccini.

Inchiesta appalti Fiumicino: indagato anche il sindaco Mario Baccini - Sarebbe tirato in ballo da intercettazioni e dalle dichiarazioni del dirigente comunale rese durante l’i ... Da civonline.it

fiumicino inchiesta 2016 2023Inchiesta sugli appalti, Baccini respinge le accuse - Il pubblico ministero ha chiesto l’incidente probatorio ... Scrive ilfaroonline.it

Cerca Video su questo argomento: Fiumicino Inchiesta 2016 2023