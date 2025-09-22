fiumi obiettivo sicurezza al via i lavori per il lamone

È stato ricostruito l’ argine nel tratto Orto Bertoni e stanno per partire i lavori sotto al ponte della tangenziale, in Borgo. Lo ha annunciato ieri la Regione: sono partiti diversi importanti interventi di messa in sicurezza per il Lamone a Faenza, per ridurre i rischi allagamento dopo le terribili alluvioni degli ultimi due anni. I cantieri hanno un costo di un milione di euro, messi a disposizione dalla struttura commissariale. A programmare gli interventi è stata invece la Regione Emilia-Romagna, che nella nota entra nello specifico e riferisce che sono sono avviati i lavori nel tratto dell’Orto Bertoni, dove l’argine è stato ricostruito e sono ora in corso le sistemazioni locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

